«Интер РАО» уходит из Казахстана. «Самрук-Казына» выкупит 50% доли Экибастузской ГРЭС-2

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CA-NEWS (KZ) - АО "Фонд национального благосостояния "Cамрук-Казына" станет 100% владельцем акций Экибастузской ГРЭС-2, передает Kazakhstan Today.

«АО ФНБ "Самрук-Казына" приняло решение о приобретении у ПАО "Интер РАО" 50% доли в АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2". Таким образом, фонд станет владельцем 100% доли участия в СЭГРЭС-2. Сделку планируется завершить до конца 2019 года в соответствии с Дорожной картой по проекту», - сообщили в департаменте по связям с общественностью и маркетинговым коммуникациям "Самрук-Казына".

В фонде отметили, что Интер РАО продает свою долю в СЭГРЭС-2 на рыночных условиях, однако цена сделки не может быть раскрыта до ее завершения.

« Подчеркнем, что приобретение данного актива является логичным, учитывая, что фонд уже владеет 50% акций СЭГРЭС-2. Закрытие сделки зависит от исполнения определенных условий, включая одобрение сделки органами управления сторон, получение согласия банков-кредиторов СЭГРЭС-2 на смену акционера и так далее», - указывается в сообщении.

В Интер РАО сообщили, что решение о выходе компании из СЭГРЭС-2 связано с намерением сконцентрироваться на работе на своем ключевом рынке - в России. После закрытия сделки по продаже доли в СЭГРЭС-2 у Интер РАО не останется активов в Республике Казахстан. В ближайшее время в России заработает программа модернизация генерирующего оборудования, в которой Интер РАО намеревается принять активное участие.

По данным «Ъ», «Интер РАО» готовится продать 50% Экибастузской ГРЭС-2 в Казахстане ее второму совладельцу, «Самрук-Энерго», за $20 млн — это гораздо ниже изначальных оценок, заложенных самой компанией. Казахстанский покупатель, согласно условиям, также должен будет взять на себя поручительства по старым кредитам перед Евразийским банком развития и ВЭБ.РФ. Аналитики считают, что с учетом регуляторных изменений и ухудшением экономической ситуации в Казахстане продажа станции даже по такой «незначительной цене» выглядит оправданной.

Сейчас стороны владеют в станции по 50%. Оплата будет производиться без рассрочек, покупатель должен взять на себя все обязательства и поручительства по кредитам, уточняет один из собеседников «Ъ». В «Интер РАО» и «Самрук-Энерго» информацию «Ъ» не комментировали. По итогам 2018 года компания в своей отчетности почти вдвое снизила оценку актива — с 3 млрд руб. до 1,74 млрд руб. ($25 млн).

Угольная ЭГРЭС-2 мощностью 1 ГВт (два энергоблока по 500 МВт) — одна из крупнейших в Казахстане, ее доля в общем объеме выработки составляет 5%. Изначально долю в 50% в станции получило в 2005 году РАО «ЕЭС России» в счет погашения Казахстаном $246 млн перед российскими энергетиками. После реформы электроэнергетики все зарубежные активы РАО, включая ЭГРЭС-2, перешли к «Интер РАО». В 2009 году было подписано межправительственное соглашение о строительстве третьего энергоблока на 630 МВт, но проект был заморожен из-за «складывающихся макроэкономических условий».