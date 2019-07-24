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  24 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву исполнилось 62 года

CA-NEWS (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 июля отмечает 62-летие. С раннего утра в социальных сетях публикуются поздравления. Одно из поздравлений опубликовала на своей странице и старшая дочь президента Саида Мирзиёева.

Шавкат Мирзиёев родился 24 июля 1957 года в Зааминском районе Джизакской области в семье врача. В 1981 году окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (ТИИИМСХ), получив специальность инженера-механика. Кандидат технических наук, доцент.

По итогам выборов, прошедших 4 декабря, Шавкат Мирзиёев был избран президентом Узбекистана, набрав 88,61% голосов избирателей. Официально он вступил в должность 14 декабря 2016 года.

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