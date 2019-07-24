Казахстан установил безвизовый режим с 61 страной

CA-NEWS (KZ) - На сегодняшний день Казахстан установил безвизовый режим с 61 страной. Об этом говорится в сообщении Комитета миграционной службы МВД РК.

В сообщении отмечается, что безвизовый режим был установлен для привлечения инвестиций и благоприятного бизнес-климата.

Двусторонние соглашения о безвизовом режиме заключены с 19 странами. Среди них до 90 суток без необходимости регистрации в органах миграционной службы – с 8 странами (Армения, Беларусь, Грузия, Кыргызстан, Молдова, Монголия, Россия и Украина), до 30 суток – с 10 странами (Азербайджан, Аргентина, Бразилия, Южная Корея, Куба, ОАЭ, Сербия, Таджикистан, Турция и Эквадор). С Гонконгом – до 14 суток.

Также были достигнуты односторонние договоренности о предоставлении безвизового режима 45 странам до 30 суток.

Напомним, по закону о миграции иностранцы обязаны зарегистрироваться в течение пяти дней после въезда в Казахстан.

Регистрация оформляется либо пограничной службой РК, либо через визу, либо при личном обращении принимающей стороны в миграционную службу. Регистрационную карточку также можно получить с помощью визового миграционного портала в электронном виде.