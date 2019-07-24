Президенты Кыргызстана и Таджикистана проведут 2 встречи в конце недели, - СМИ

CA-NEWS (TJ) - Планируется, что лидеры Таджикистана Эмомали Рахмон и Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в конце текущей недели проведут 2 встречи в Исфаре и в Ворухе. Об этом таджикскому СМИ «Азия-Плюс» сообщил источник в администрации мэра Исфары.

На первой встрече президентов, которая состоится в городе Исфара, президенты, руководители соответствующих структур двух государств рассмотрят вопросы ускорения демаркации и делимитации оставшихся участков таджикско-кыргызской госграницы.

Источник в администрации мэра не исключил, что на встречу президентов уже в джамоате Ворух будут приглашены активисты гражданского общества приграничных районов Таджикистана и Кыргызстана.

В Исфаре для организации встречи президентов двух государств находятся руководители Согдийской области и вице-премьер Таджикистана Азим Иброхим.