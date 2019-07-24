Шымкент включен в мировой проект ЕБРР «Зелёные города»

CA-NEWS (KZ) - Шымкент стал первым городом в Казахстане и 31-ым в мировом списке, где реализуется проект Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) «Зелёные города». Такая договоренность стала результатом деловой поездки акима Шымкента Габидуллы Абдрахимова в Лондон, где он посетил штаб-квартиру ЕБРР. Об этом сообщает пресс-служба акимата города.

«Подписанный меморандум позволит запустить и финансировать проекты по освещению города и строительству новых канализационных очистных сооружений, – отмечает глава мегаполиса. – «Шымкент будет проводить активную политику по внедрению современных экологических проектов в области энергетики и коммунального хозяйства».

Как говорится в сообщении пресс-службы, стоимость будущих проектов составляет $100 миллионов.

Глобальный проект «Зелёный город» – основной инструмент рамочной программы ЕБРР. Он помогает городам развивать их видения и стратегические цели для устойчивого развития.

Также проект предусматривает мероприятия и инвестиционные проекты, которые помогут в решении экологических проблем – загрязнения воздуха, землепользования, центрального отопления, дорожных пробок, утилизации отходов, водоснабжения и канализации, управления водными ресурсами.

Статус «зелёного города» привлекает внимание международных финансовых организаций и доноров, что позволяет интенсивнее привлекать средства для реализации инвестиционных проектов, отмечает пресс-служба.

Программа «Зелёный город» реализуется в Киеве, Львове, Минске, Белграде, Бишкеке, Мариуполе, Сараево, Ереване, Тбилиси и ряде других городов.