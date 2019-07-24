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  24 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Китай передал Таджикистану техническую помощь на сумму свыше $6 млн. Как выглядит техника? (видео)

CA-NEWS (TJ) -  Китай оказал техническую помощь комитету по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана на сумму свыше $6 млн, передает Avesta.

КЧС получил от Китая 127 единиц тяжелой, специальной, вездеходной техники и специальное оборудование для поисково-спасательных работ.

Данная поддержка была осуществлена на основе соглашения об экономическом и техническом сотрудничестве между двумя государствами, а также в соответствии с обменными письмами об оказании технической помощи.
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