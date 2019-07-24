Китай передал Таджикистану техническую помощь на сумму свыше $6 млн. Как выглядит техника? (видео)
- Таджикистан, экономика
- 11:33, 24 июля 2019
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- Обновлено: 11:34, 24 июля 2019 EnglishКыргызча
CA-NEWS (TJ) - Китай оказал техническую помощь комитету по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана на сумму свыше $6 млн, передает Avesta.
КЧС получил от Китая 127 единиц тяжелой, специальной, вездеходной техники и специальное оборудование для поисково-спасательных работ.
Данная поддержка была осуществлена на основе соглашения об экономическом и техническом сотрудничестве между двумя государствами, а также в соответствии с обменными письмами об оказании технической помощи.