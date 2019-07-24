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  24 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан создаст для инвесторов электронную онлайн-платформу полезных ископаемых

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане создадут единую электронную онлайн-платформу для размещения информации о перспективных площадях и месторождениях твердых полезных ископаемых с возможностью предоставления доступа потенциальным инвесторам. Об этом сообщается в постановлении президента по совершенствованию геологического изучения недр и реализации государственной программы развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы на 2020–2021 годы.

В документе, опубликованном 24 июля на сайте УзА, предусмотрено, что онлайн-платформа о месторождениях твердых полезных ископаемых будет создана в двухмесячный срок.

За аналогичный срок в Кабинет Министров будет внесен проект постановления президента по дальнейшему совершенствованию системы привлечения инвестиций на освоение стратегически важных видов твердых полезных ископаемых.

Документ будет предусматривать внедрение международной практики управления и реализации инвестиционных проектов в горно-геологической сфере, предоставление права иностранным инвесторам осуществлять реализацию инвестиционных проектов, а также обеспечение гарантий неизменности налогового законодательства на весь период реализации проекта.

Согласно документу, госпрограмма развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы Узбекистана на 2020–2021 годы предусматривает доведение в 2020 году доли поиска перспективных площадей полезных ископаемых до 35%, а в 2021 году – до 40%.

Как сообщалось ранее, минерально-сырьевой потенциал Узбекистана оценивается в $5,7 трлн. И лишь более $1 триллиона из них – это стоимость уже разведанных запасов и подготовленных месторождений. При этом территория Узбекистана изучена лишь на 20%.

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