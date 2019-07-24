Министр иностранных дел Монголии провел встречу с послами ФРГ и Канады

CA-NEWS (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар 23 июля принял посла Германии Штефана Дуппеля, а также посла Канады Дэвида Спрула в связи с завершением их дипломатических миссий в стране, передает Montsame.

Штефану Дуппелю министр иностранных дел выразил благодарность за внесенный вклад в развитие монголо-германских отношений и сотрудничества во всех экономических сферах, а также пожелал ему успехов в дальнейшей работе в качестве посла ФРГ в Боливии.

Дэвида Спрула Д.Цогтбаатар поблагодарил за инициативность и приложенные усилия в расширении двусторонних отношений между Монголией и Канадой во всех отраслях.

В ходе встречи стороны пришли к выводу, что Монголия и Канада достигли высокого уровня в межгосударственных политических переговорах и диалогах, а также укрепили двустороннее сотрудничество и взаимопонимание.