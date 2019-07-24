Узбекистан примет участие в первом 24-часовом экономическом марафоне от Всемирного Банка

CA-NEWS (UZ) - Группа Всемирного банка проведет первый в мире непрерывный 24-часовой экономический марафон под названием "Эконотон", чтобы обменяться мнениями, поговорить и привлечь внимание к некоторым наиболее важным вопросам развития нашего времени.

Как сообщает блог ВБ, 24-часовое интерактивное мероприятие в прямом эфире, которое начнется в 16:00 ( по Гринвичу ) 24 июля, будет включать выступления экономистов Группы Всемирного банка из пяти стран Центральной Азии, а также Бангладеш, Иордании, Малайзии, Ганы и Соединенных Штатов.

Регион Европы и Центральной Азии будет вести вещание в течение 2 часов с 9:00 ( по восточному времени) / 13:00 ( по Гринвичу ) 25 июля. Он включает специальный сегмент, посвященный проведению масштабных реформ в Узбекистане, снятый в Ташкенте. Винаяк Винни Нагарадж, старший экономист Всемирного банка в Узбекистане, возьмет интервью у заместителя министра финансов Одильбека Исакова, узбекского журналиста Никиты Макаренко, владельцев бизнеса и предпринимателей Зафара Хашимова и Нармины Акрамовой, в ходе которых будет рассказано об изменениях, произошедших в жизни людей.