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  24 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Ферганский нефтезавод планирует поставлять бензин в Афганистан

CA-NEWS (UZ) -  РТ Trans Asia Resources, зарегистрированная в Индонезии, планирует с 2020 года поставлять в Афганистан до 1 миллиона тонн нефтепродуктов с ООО "Ферганский нефтеперерабатывающий завод" (НПЗ) в Узбекистане, сообщает ПраймТайм.

В начале апреля президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление о мерах по модернизации Ферганского НПЗ за счет привлечения прямых инвестиций РТ Trans Asia Resources.

"Trans Asia Resources подписала с властями Афганистана соглашение о поставках до одного миллиона тонн нефтепродуктов", — сказал представитель НПЗ. Документ был подписан в рамках первого заседания узбекско-афганской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству в Ташкенте 17 июля.

Представитель завода уточнил, что поставки нефтепродуктов, в частности, автобензина и дизельного топлива, могут начаться с 2020 года после заключения твердых контрактов с коммерческими структурами Афганистана. По его словам, в перспективе также планируется наладить поставки продукции в Таджикистан и Кыргызстан.

Ранее представитель афганского правительства сообщал в кулуарах первого заседания МПК двух стран, что Афганистан планирует закупать в Узбекистане до 30 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа (LPG) в год. Кроме того, стороны также прорабатывают возможность контрактов на поставку в Афганистан нефтепродуктов на условиях толлинга. Межправительственный контракт может быть подписан до конца года.

Ферганский НПЗ был введен в эксплуатацию в 1959 году и на сегодняшний день выпускает порядка 60 видов нефтепродуктов. Проектная мощность завода по переработке составляет 5,5 миллиона тонн нефти в год. Модернизация завода до 2022 года оценивается в 875 миллионов долларов. Индонезийская компания после модернизации намерена создать консорциум из числа ведущих международных компаний для дальнейшей эксплуатации завода. В дальнейшем госактивы НПЗ будут проданы РТ Trans Asia Resources на условиях правительства Узбекистана.

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