В Нур-Султане состоится 3-й саммит по возобновляемым источникам энергии

CA-NEWS (KZ) - 25 сентября в столице Казахстана пройдет III саммит по возобновляемым источникам энергии (Renewable Energy Summit 2019) – международная индустриальная площадка, в работе которой примут участие более 300 делегатов и спикеров из разных стран мира, сообщает пресс-служба министерства энергетики Казахстана.

Цель Саммита – обсуждение «за» и «против» использования возобновляемых источников энергии, а также воплощение лучших идей и эффективных решений, призванных внести вклад в построение «зеленого» будущего нашей страны и всего мирового сообщества.

Проект также решает стратегическую задачу привлечения в Казахстан международных разработчиков, инвесторов и поставщиков технологий в сфере возобновляемых источников энергии, а также ведущих специалистов со всего мира для общения и обмена опытом.

Организатором Саммита выступает Ассоциация возобновляемой энергетики Казахстана - некоммерческая организация, объединяющая компании, заинтересованные в развитии «зеленой» экономики. Фонд Первого Президента Республики Казахстан-Елбасы является соорганизатором Саммита.

Мероприятие состоится в рамках проекта Kazakhstan Energy Week 2019 (KEW-2019), реализацию которого осуществляет Ассоциация KAZENERGY при поддержке Правительства Республики Казахстан.

В числе спикеров Саммита ожидаются следующие эксперты:

▪ Канат Бозумбаев, Министр энергетики Республики Казахстан

▪ Рае Квон Чунг, Лауреат Нобелевской премии мира; член Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия»

▪ Аркадий Дворкович, Председатель Фонда «Сколково», президент ФИДЕ, экс-заместитель председателя правительства РФ

▪ Болат Акчулаков, Генеральный Директор Ассоциации KAZENERGY

▪ Руслана Лыжичко, Народная артистка Украины, Посол чистой энергии, Победительница Евровидения 2004, экс-депутат Рады Украины

▪ Владимир Школьник, Экс-министр энергетики, индустрии и торговли, глава НАК «КазАтомПром», Внештатный советник Президента Республики Казахстан

▪ Альберт Рау, Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан

▪ Дармен Садвакасов, Управляющий партнер «Dasco Consulting Group»

▪ Армен Арзуманян, Руководитель региональной программы USAID «Энергия будущего»

▪ Рамазан Жампиисов, Директор департамента устойчивого развития ПРООН

▪ Якуп Бериш, Постоянный Представитель Программы развития ООН в Казахстане

▪ Айдар Казыбаев, Управляющий директор Администрации «МФЦА»

▪ Марлен Избасханов, Генеральный директор ТОО «Первая ветровая электрическая станция»

▪ Жомарт Моминбаев, Партнёр ТОО «Современные Инновационные Технологии»

▪ Руслан Жемков, Управляющий директор АО «НК «Астана ЭКСПО-2017»

▪ Евгений Вагарин, Генеральный директор и основатель Rodina AG, разработчик и владелец Солнечной Чернобыльской АЭС

▪ Арман Кашкинбеков, Генеральный директор Ассоциации возобновляемой энергетики Казахстана

Участники обсудят ряд стратегически важных и актуальных вопросов развития возобновляемой энергетики в Казахстане и мире, в числе которых следующие темы:

▪ Будущее возобновляемой энергетики: глобальные тенденции и казахстанский опыт

▪ «Зеленые» финансы и «зеленая» экономика: какие финансовые инструменты и инвестиционные возможности развития ВИЭ существуют в Казахстане

▪ Аукционные торги по проектам ВИЭ: результаты и перспективы

▪ Best Cases: рейтинг наиболее успешных проектов в области ВИЭ в Казахстане.

Также в рамках Саммита состоится специальная презентация стартап-проектов в сфере ВИЭ потенциальным инвесторам. В настоящее момент проходит сбор заявок участников, после чего Оргкомитетом будет составлен перечень наиболее перспективных участников, которые смогут представить собственные разработки в рамках мероприятия. Срок подачи заявок на участие в данной секции – до 1 августа.