Бердымухамедов по телефону поздравил Мирзиёева с днём рождения

CA-NEWS (UZ) - 24 июля состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщила пресс-служба президента РУз.

В начале беседы Гурбангулы Бердымухамедов сердечно поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, пожелав благополучия и процветания всему многонациональному народу Узбекистана.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки, международной и региональной политики.

Поблагодарив за искренние поздравления, президент Узбекистана пожелал президенту Туркменистана успешного проведения первого Каспийского экономического форума, который состоится в начале августа этого года в Национальной туристической зоне «Аваза».

Напомним, что 24 июля Шавкату Мирзиёеву исполнилось 62 года.