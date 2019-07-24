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  24 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Бердымухамедов по телефону поздравил Мирзиёева с днём рождения
Предыстория: Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву исполнилось 62 года

CA-NEWS (UZ) -  24 июля состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщила пресс-служба президента РУз.

В начале беседы Гурбангулы Бердымухамедов сердечно поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, пожелав благополучия и процветания всему многонациональному народу Узбекистана.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки, международной и региональной политики.

Поблагодарив за искренние поздравления, президент Узбекистана пожелал президенту Туркменистана успешного проведения первого Каспийского экономического форума, который состоится в начале августа этого года в Национальной туристической зоне «Аваза».

Напомним, что 24 июля Шавкату Мирзиёеву исполнилось 62 года.

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