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  24 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реках и озерах

CA-NEWS (MNG) -  В Монголии из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реках и озерах, сообщает ARD со ссылкой на пресс-службу Института метеорологии и гидрологии страны.

Уровень воды в крупных реках, включая Еруу, Хэрлэн, Сэлэнгэ, Хархираа и Ховд превысил допустимую норму на 10-20 см из-за проливных дождей, обрушившихся на территорию Монголии в понедельник, отмечено в официальном сообщении.

Синоптики отмечают, что в ближайшие дни на большей части территории Монголии ожидаются кратковременные грозовые дожди.

В связи с этим Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии предупреждает жителей, живущих вдоль рек и озер, принять все необходимые меры предосторожности.

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