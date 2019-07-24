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  24 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президенты Узбекистана и Таджикистана провели телефонный разговор

CA-NEWS (UZ) -  24 июля состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

В начале беседы глава Таджикистана искренне поздравил главу государства с днем рождения, сообщила пресс-служба президента РУз.

Особо отмечены ключевая роль и активные усилия Президента Узбекистана в укреплении узбекско-таджикских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

В ходе разговора главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и региональной политики.

Подчеркнута важность наращивания объемов взаимной торговли и усиления кооперации в разных отраслях экономики, продолжения активных гуманитарных обменов, в том числе между приграничными регионами.

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