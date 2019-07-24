Президенты Узбекистана и Таджикистана провели телефонный разговор
- Узбекистан, политика
- 12:31, 24 июля 2019
- Просмотров: 548
CA-NEWS (UZ) - 24 июля состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
В начале беседы глава Таджикистана искренне поздравил главу государства с днем рождения, сообщила пресс-служба президента РУз.
Особо отмечены ключевая роль и активные усилия Президента Узбекистана в укреплении узбекско-таджикских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.
В ходе разговора главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и региональной политики.
Подчеркнута важность наращивания объемов взаимной торговли и усиления кооперации в разных отраслях экономики, продолжения активных гуманитарных обменов, в том числе между приграничными регионами.