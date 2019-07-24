Спасатели поймали в квартире жителя Навои ядовитую змею

CA-NEWS (UZ) - В одном из жилых домов в Навои сотрудники МЧС поймали ядовитую змею и отпустили в степь, сообщила пресс-служба МЧС республики.

"22 июля в 16:30 в дежурную часть УЧС Навоийской области поступило обращение от гражданина А.А., проживающего в городе Навои. Человек сообщил о том, что у него в доме ползает змея. Уже через несколько минут группа спасателей УЧС прибыла домой к обратившемуся за помощью гражданину. В результате оперативного и тщательного поиска рептилия была обнаружена и поймана. Она, кстати оказалась ядовитой", - отмечается в сообщении ведомства.

Пойманную змею спасатели МЧС отпустили в её естественную среду обитания - в степь. О том, какой именно вид ядовитой змеи был пойман в квартире, не уточняется.