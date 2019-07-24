РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Спасатели поймали в квартире жителя Навои ядовитую змею

CA-NEWS (UZ) -  В одном из жилых домов в Навои сотрудники МЧС поймали ядовитую змею и отпустили в степь, сообщила пресс-служба МЧС республики.

"22 июля в 16:30 в дежурную часть УЧС Навоийской области поступило обращение от гражданина А.А., проживающего в городе Навои. Человек сообщил о том, что у него в доме ползает змея. Уже через несколько минут группа спасателей УЧС прибыла домой к обратившемуся за помощью гражданину. В результате оперативного и тщательного поиска рептилия была обнаружена и поймана. Она, кстати оказалась ядовитой", - отмечается в сообщении ведомства.

Пойманную змею спасатели МЧС отпустили в её естественную среду обитания - в степь. О том, какой именно вид ядовитой змеи был пойман в квартире, не уточняется.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Узбекистане предприниматель облил бензином и поджег чиновника, который хотел снести его магазин
  • В Южной Корее арестованы 2 студента из Узбекистана и гражданин Кыргызстана, укравшие 34 велосипеда
  • Борис Джонсон избран главой консерваторов. Он станет новым премьером Великобритании
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×