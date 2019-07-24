В Узбекистане ко дню рождения Мирзиёева составили список важных инициатив президента

CA-NEWS (UZ) - Общенациональное движение «Юксалиш» провело опрос среди 100 отечественных и зарубежных экспертов и составило список из 10 ключевых инициатив президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Как отмечается, эксперты признали, что наиболее значимой инициативой Мирзиёева признано налаживание добрососедских отношений, открытие границ и создание пропускных пунктов, установление конструктивного диалога со странами Центральной Азии по всем без исключения вопросам — 96 голосов.

Соответствующие позиции в списке заняли следующие инициативы:

2. Либерализация валютного рынка, устранение проблем с наличными деньгами — 90 голосов;

3. Искоренение принудительного, в том числе детского труда — 79 голосов;

4. Развитие системы высшего образования: увеличение квот для поступления в вузы, открытие филиалов национальных и зарубежных вузов — 78 голосов;

5. Расширение медийного пространства, усиление роли СМИ в обществе, принятие важных государственных решений — 69 голосов;

6. Внедрение институтов виртуальной и народных приемных президента — 63 голоса;

7. Реформирование силовых структур и правоохранительных органов — 61 голос;

8. Налоговая реформа, снижение налоговой нагрузки для субъектов предпринимательства, объявление налоговых каникул для предпринимателей — 59 голосов;

9. Развитие системы государственных услуг, поэтапное повышение их качества и эффективности — 58 голосов;

10. Меры по обеспечению региональной безопасности, активизация международного диалога по вопросам мира в Афганистане — 57 голосов.

В сообщении не приводится критических комментариев по поводу инициатив президента.

Напомним, что Шавкат Мирзияев 24 июля отмечает свой 62-й день рождения.

Основной миссией движения «Юксалиш» является добровольное объединение граждан, соотечественников, проживающих за рубежом, и негосударственных некоммерческих организаций, объединившихся в целях содействия в реализации реформ в стране. Движение создано в феврале текущего года.