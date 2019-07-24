В Тегеране под председательством Таджикистана состоялось заседание ОЭС

CA-NEWS (TJ) - В Секретариате Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Тегеране 22 июля под председательством Постоянного представителя Республики Таджикистан в ОЭС Низомиддина Зохиди состоялось 240-е заседание Совета постоянных представителей (СПП) стран-членов Организации. Об этом НИАТ «Ховар» сообщили в Министерстве иностранных дел Таджикистана.

В ходе заседания СПП были рассмотрены вопросы подготовки и проведения важных мероприятий в рамках ОЭС, таких, как 2-е Совещание Совета по сотрудничеству ЭКОТА (18-19 августа 2019 г., Иран), 3-е Совещание министров туризма стран-членов ОЭС (22-23 августа 2019 г., Таджикистан), 2-е Совещание глав центральных банков стран-членов ОЭС (29 августа 2019 года, Иран), а также другие вопросы укрепления сотрудничества между странами-членами ОЭС.

По обсуждавшимся вопросам были приняты соответствующие решения.