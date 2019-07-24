Туркменистан и Иран планируют сформировать объединённую комиссию по вопросам экономики

Гурбангулы Бердымухамедов и президент Ирана Хасан Роухани в Ашхабаде в 2018 году

CA-NEWS (TM) - Туркменистан и Иран планируют сформировать объединённую комиссию по вопросам экономики, чтобы расширить двусторонние связи, передает Caspian News.

Курош Карампур Хагиги, глава Межпарламентской группы дружбы между двумя государствами, на встрече с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым 16 июля выразил неудовлетворенность нынешним уровнем экономических отношений и подчеркнул важность создания туркмено-иранской объединённой комиссии для развития торговых связей, как пишет Islamic Republic News Agency (IRNA).

Глава парламента Туркменистана Гульшат Маммедова на встрече с Карампуром отметила готовность страны к дальнейшему развитию дипломатических отношений с Ираном.

Как отмечает издание, несмотря на потепление межгосударственных отношений в последние месяцы, Туркменистан и Иран всё ещё не могут прийти к соглашению касательно поставок газа. Туркменистан прекратил поставки газа в Иран в январе 2017, потребовав от Тегерана выплаты долгов.

Власти Туркменистана утверждают, что долг Ирана составляет около $1,8 миллиарда. Такая сумма появилась из-за резкого увеличения импорта газа Ираном в 2007 и 2008 году, когда сильные зимние морозы привели к острому дефициту в 20 иранских провинциях.

В августе 2018 госкомпания «Туркменгаз» подала в Международный арбитражный суд иск на Национальную газовую компанию Ирана. В октябре Иран предъявил встречный иск.

«Oil and Gas Operation Company играет ведущую роль, производя 63 миллиона кубометров природного газа и газового конденсата в день на совместном углеводородном месторождении Гонбадли и поставляя газ в самое крупное подземное хранилище газа на востоке страны», – сказал 6 июля Аболхассан Мохаммади, глава Иранской Центральной Нефтяной Компании.

Первый Каспийский экономический форум пройдет 12 августа в национальной туристической зоне Аваза, как сообщает МИД Туркменистана. Представители двух государств надеются на развитие дальнейшего диалога и стимуляцию экономического роста.