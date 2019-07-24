Турция и Узбекистан расширяют сотрудничество в 27 областях

CA-NEWS (UZ) - «Государственные железные дороги Турции» (TCDD) и АО «Узбекистон темир йуллари» («Узбекские железные дороги») подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил вице-президент Турции Фуат Октай на заседании Совместной экономической комиссии Турция-Узбекистан в Анкаре, передает агентство Анадолу.



Октай добавил, что в рамках форума достигнут также целый ряд важных договоренностей, в том числе относительно введения безвизового режима для узбекских водителей и отмены для них с 2020 года пошлины на транзитные документы.

Вв ходе заседания намечены шаги по расширению взаимодействия между двумя странами в 27 различных областях, включая торговлю, транспорт, энергетику, банковский сектор и расчеты в национальных валютах.

В своей речи Фуат Октай отметил, что выход отношений двух стран на уровень стратегического партнерства, создание турецко-узбекского Совета сотрудничества высокого уровня будут способствовать еще большему укреплению исторических уз между Турцией и Узбекистаном.

В мероприятии принял участие вице-премьер правительства Узбекистана Эльёр Ганиев.

По итогам заседания был подписан Протокол Совместной экономической комиссии Турция - Узбекистан.