За пять лет Туркменистан потратил $57 млн на вакцинацию

Иллюстративное фото

CA-NEWS (TM) - 20 июля представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане Кристина Вайганд вручила министру здравоохранения Нурмухаммеду Аманнепесову сертификат за поддержание высоких показателей в области иммунизации посредством нацпрограммы по иммунизации, финансируемой государством, передает «Хроника Туркменистана».

Напомним, Кристина Вайнганд была назначена представителем ЮНИСЕФ в конце июня.

Как сообщает МИД Туркменистана, в период с 2016 по 2020 годы правительство выделило более $40 миллионов для борьбы с наиболее распространенными заболеваниями, которые можно предотвратить вакцинацией, и ещё $17 миллионов для закупки трех вакцин против ротавирусных, пневмококковых инфекций и гепатита А.

Вручая сертификат, К. Вайнганд поздравила Туркменистан с закупкой и выразила надежду на продолжение «плодотворного сотрудничества на благо здоровья, благополучия и правильного питания детей Туркменистана».

«Мы добились всеобщей осведомленности за эти годы благодаря партнерству с ЮНИСЕФ и ВОЗ, а также с помощью обученного местного медицинского персонала, осуществляющего вакцинацию, семейных врачей и повышения общественных медицинских знаний через СМИ», – в свою очередь отметил министр здравоохранения.

Соглашение между Туркменистаном и ЮНИСЕФ о закупке вакцин на 2016-2020 годы было подписано в августе 2015 года.

В январе 2017 года российское ЗАО «Вектор-БиАльгам» подписало с Туркменистаном трехлетний контракт на поставки вакцины против гепатита А.

В ноябре 2016 года «Хроника Туркменистана» сообщала о вспышке гепатита А в школах страны. На тот момент практически в каждом классе было по 5-7 заболевших гепатитом детей.