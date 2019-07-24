ООН: международное законодательство должно защищать права пожилых

CA-NEWS (CA) - «Пожилых людей не замечают, - говорит активистка Ида Намбея. – Это главная примета старости, ты становишься «невидимкой». Никто не замечает результатов твоего труда и не беспокоится о твоих правах». В ООН призывают изменить эту ситуацию.

Ида Намбея - участница программы «Бабушки - бабушкам». Она ездит по всей Африке, помогая пожилым женщинам, которые не могут уйти на заслуженный отдых. Они растят детей и берутся за любую работу, чтобы прокормить семью, потому что больше некому: целое поколение молодежи в этой части планеты вымерло от СПИДа, передает служба новостей ООН.

И все равно «бабушек» не замечают, говорит Намбея. Все проекты, программы и инвестиции рассчитаны на молодых, а до пожилых никому нет дела. «Говорят, что все имеют равные права, но это не касается пожилых, а мы настаиваем на том, что их права должны быть специально оговорены в законе», - считает она.

Вопрос прав пожилых, прежде всего – женщин, обсудили в ходе недавнего заседания Совета по правам человека. Выступавшие говорили о трудностях, которые выпадают на долю этой категории населения, и возможностях сотрудничества, направленного на устранение таких проблем.

По словам Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, вклад пожилых женщин в развитие экономики должен быть оценен соответствующим образом. Почти четверть жительниц планеты в возрасте старше 60 лет работают, но многие из них заняты в сельском хозяйстве или других областях, где их труд не учитывается. В странах Африки южнее Сахары, например, работают 42 процента женщин старше 65.

«Многие пожилые женщины нанимаются домашней прислугой – их деятельность не считается частью народного хозяйства, однако без их труда общество вряд ли обойдется», - заявила Бачелет. Она призвала общество поддержать людей в возрасте, занятых в сфере обслуживания.

По данным доклада, подготовленного Управлением ООН по правам человека, пожилые зачастую подвергаются дискриминации, с ними обращаются пренебрежительно и повсеместно нарушают их права, а международное сообщество недостаточно внимательно относится к их проблемам. «Участие пожилых в социальной жизни и в экономике также проблематично, - говорится в докладе, - поскольку общество негативно относится к старению».

Сегодня эти и другие вопросы, связанные с правами пожилых, становятся все более актуальны. В 2018 году впервые в истории людей в возрасте старше 65 лет было больше, чем детей до пяти лет. Ожидается, что к середине века число жителей планеты, которым за 65, удвоится.

«Это – свидетельство достижений человечества, - говорит Кейт Гилмор, заместитель Верховного комиссара по правам человека. – Нам удалось сократить показатели смертности и крайней нищеты; благодаря социальным мерам, успехам в области медицины и общественного здравоохранения, люди стали более здоровыми, они живут дольше и в лучших условиях». Но прогресс коснулся не всех.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предлагают и дальше совершенствовать эти условия и стремиться, чтобы успехи на себе ощутили жители всех регионов планеты.

Если люди старшего возраста будут здоровы, они не будут казаться обузой для общества, считает представитель ВОЗ д-р Рудигер Креч. «Здоровая старость – это вопрос здравоохранения, прав человека, экономики и социальной сферы, - говорит он. – Речь идет не только о долголетии, но и о качественной жизни».

Ученые-социологи и юристы предлагают принять новую конвенцию в области прав человека пожилых людей. Эту мысль в Совете озвучил профессор Эндрю Барнс, профессор права из Университета Нового южного Уэльса в Австралии. По его словам, такой документ помог бы защитить интересы этой растущей группы населения. Например, на сегодня нет законодательства, которое гарантировало бы право пожилых на образование и профессиональное обучение, а ведь это очень важно, особенно для женщин, которые не имеют возможности выйти на пенсию.

«В основе дискриминации пожилых лежит такое повсеместное и крайне несправедливое явление как “эйджизм”, - подчеркнул профессор Барнс. – Договор о положении пожилых людей, помог бы искоренить эти явления».

«Стареющее население не должно рассматриваться как обуза для экономики, - заявила Кейт Гилмор. – Соблюдая права пожилых и инвестируя в их благополучие, мы можем полностью изменить ситуацию и способствовать тому, что они намного дольше будут приносить пользу обществу».