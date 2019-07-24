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  24 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии учредили корпорацию Фонда будущего наследия

CA-NEWS (MNG) -  Правительство Монголии на очередном заседании 24 июля учредило корпорацию Фонда будущего наследия, которая отвечает за управление активами Фонда, передает «Монцамэ».

Фонд будущего наследия является собственностью всех граждан Монголии. Корпорация будет отвечать за инвестирование, привлечение и поддержание реальной стоимости активов фонда без права собственности на активы.

Основными источниками финансирования ФБН являются 65% выплат роялти и дивидендов на принадлежащие государству акции юридических лиц или госпредприятий, имеющих лицензии на добычу полезных ископаемых.

В настоящее время в фонде накопилось уже 213 млрд тугриков ($80,4 млн).

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