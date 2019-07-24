РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ашхабаде закрывают магазины кондитерской сети KENEK

CA-NEWS (TM) -  В воскресенье, 21 июля, в Ашхабаде опечатали несколько популярных среди местного населения магазинов сети KENEK, торговавших кондитерскими изделиями, а также кафе, которые специализируются на сладостях и принадлежат сети Altyn açar (Золотой ключик), сообщает «Хроника Туркменистана».

Как пишет издание, было закрыто по меньшей мере 5 торговых точек KENEK и два кафе Altyn açar.

Один из работников кафе, с которым удалось поговорить журналистам, не смог назвать точную причину закрытия, но предположил, что идет дележ рынка в кондитерской сфере. Рассказать, кто именно делит рынок, он не смог.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Узбекистане на озере Чарвак взорвался скутер с отдыхающим
  • Австрия предоставит Монголии льготный кредит в размере €12 млн
  • Китайский муравей. Как Ant Financial покоряет рынок мобильных платежей
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×