В Ашхабаде закрывают магазины кондитерской сети KENEK

CA-NEWS (TM) - В воскресенье, 21 июля, в Ашхабаде опечатали несколько популярных среди местного населения магазинов сети KENEK, торговавших кондитерскими изделиями, а также кафе, которые специализируются на сладостях и принадлежат сети Altyn açar (Золотой ключик), сообщает «Хроника Туркменистана».

Как пишет издание, было закрыто по меньшей мере 5 торговых точек KENEK и два кафе Altyn açar.

Один из работников кафе, с которым удалось поговорить журналистам, не смог назвать точную причину закрытия, но предположил, что идет дележ рынка в кондитерской сфере. Рассказать, кто именно делит рынок, он не смог.