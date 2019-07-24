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  24 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения

CA-NEWS (UZ) -  "Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора тепло поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с днем рождения", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Глава российского государства также отправил своему коллеге поздравительную открытку, в которой особо отметил высокий вклад Мирзиеева в укрепление отношений стратегического партнерства Москвы и Ташкента.

"Вы по праву пользуетесь высоким уважением среди соотечественников и за рубежом как опытный и дальновидный государственный деятель, многое делающий для экономического и социального развития Узбекистана", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Владимир Путин также выразил надежду на продолжение конструктивного диалога с Узбекистаном. При этом российский лидер подчеркнул, что предстоящий визит Мирзиеева в Россию станет дополнительным стимулом для развития взаимовыгодного сотрудничества двух стран.

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