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  24 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Эрдоган поздравил Мирзиёева с днём рождения

CA-NEWS (UZ) -  24 июля состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба главы государства.

В начале беседы руководитель Турции поздравил лидера Узбекистана с днем рождения, особо отметив личный вклад Мирзиёева в достижение современного уровня узбекско-турецких многоплановых отношений.

Президенты обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между двумя странами. Выражено глубокое удовлетворение плодотворными результатами очередного заседания Межправительственной комиссии и совместного бизнес-форума, которые прошли накануне в городе Анкаре.

Подчеркнута взаимная приверженность полномасштабной реализации достигнутых договоренностей и подписанных соглашений, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, инновационной и культурно-гуманитарной сферах.

Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, а также рассмотрели график предстоящих двусторонних мероприятий.

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