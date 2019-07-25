Президент Узбекистана 31 июля посетит Беларусь с официальным визитом

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев совершит свой первый официальный визит в Минск с 31 июля по 1 августа. Об этом сообщил посол Узбекистана в Беларуси Насирджан Юсупов, передает «Белта».

Дипломат отметил, что сейчас идет активная подготовка к мероприятию.

«Накануне и во время официального визита главы Узбекистана мы совместно с белорусскими партнерами организуем в Минске ряд мероприятий. В их числе Форум регионов Беларуси и Узбекистана, выставка национальной продукции "Сделано в Узбекистане", открытие бюста великого узбекского поэта и мыслителя Алишера Навои и Дни культуры Узбекистана», - рассказал посол.

Также Юсупов уверен, что предстоящий визит президента в Беларусь позволит поднять двустороннее сотрудничество на качественно новый, более высокий уровень. Как ожидается, на переговорах в Минске будут рассмотрены итоги достигнутых на высшем уровне в Ташкенте договоренностей и намечены перспективы дальнейших двусторонних контрактов.

Напомним, что с 29 по 30 июля в Минске состоится первый Форум регионов Беларуси и Узбекистана