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  25 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Турции напали на дипломата из Беларуси

CA-NEWS (CA) -  Неизвестный выстрелил в советника посольства Беларуси в Турции, он госпитализирован, сообщил БЕЛТА начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

"Советник посольства Беларуси при возвращении домой с работы получил огнестрельное ранение. В настоящий момент в тяжелом состоянии он находится в лечебном учреждении", - сказал Анатолий Глаз. При этом, добавил он, советник был с ребенком, который не пострадал. МИД уточняет подробности.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету Hurriyet, атака была совершена отставным турецким военным в районе Чанкая, в котором расположено большое число дипломатических представительств разных стран. После нападения преступник покончил с собой. Раненый дипломат был доставлен в больницу.

По информации агентства Demiroren, нападавшим оказался сосед дипломата. Он дважды выстрелил в сотрудника дипмиссии.

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