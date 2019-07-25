В Турции напали на дипломата из Беларуси

CA-NEWS (CA) - Неизвестный выстрелил в советника посольства Беларуси в Турции, он госпитализирован, сообщил БЕЛТА начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

"Советник посольства Беларуси при возвращении домой с работы получил огнестрельное ранение. В настоящий момент в тяжелом состоянии он находится в лечебном учреждении", - сказал Анатолий Глаз. При этом, добавил он, советник был с ребенком, который не пострадал. МИД уточняет подробности.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету Hurriyet, атака была совершена отставным турецким военным в районе Чанкая, в котором расположено большое число дипломатических представительств разных стран. После нападения преступник покончил с собой. Раненый дипломат был доставлен в больницу.

По информации агентства Demiroren, нападавшим оказался сосед дипломата. Он дважды выстрелил в сотрудника дипмиссии.



