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  25 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте открылся первый в Узбекистане IT-Парк

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте 24 июля состоялось официальное открытие первого в Республике Узбекистан Технологического парка программных продуктов и информационных технологий – IT-Парк.

На церемонии открытия первому стартап-проекту сертификат вручил министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шухрат Садиков.

В скором будущем откроются не только три блока IT-Парка, которые включают в себя коворкинг-центр, IT-академию, IT-лаборатории и даже IT-отель, но и филиалы по всему Узбекистану для развития IT-предпринимательства в регионах, сообщил пресс-центр Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.

В IT Park будут реализовываться программы бизнес-инкубации, акселерации и венчурного финансирования для запуска и выведения на рынок перспективных стартап-проектов. Главной задачей парка обозначено создание конкурентоспособной стартап-экосистемы с уклоном на создание новых экспортоориентированных рабочих мест.

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