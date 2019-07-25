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  25 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан посетит российская делегация во главе с Валентиной Матвиенко

CA-NEWS (UZ) -  Осенью 2019 года планируется визит в Узбекистан делегации Совета Федерации Федерального собрания во главе с председателем верхней палаты парламента Российской Федерации Валентиной Матвиенко.

Вопросы его организации обсуждались на встрече председателя Сената Олий Мажлиса Танзили Нарбаевой с послом России в Узбекистане Владимиром Тюрденевым.

Как сообщила информационная служба Сената Олий Мажлиса, в ходе переговоров были подняты темы дальнейшего укрепления межпарламентского сотрудничества. Стороны подчеркнули, что значение парламентов в активизации диалога между государствами усилилось, а отношения вышли на новый уровень.

В ноябре прошлого года в рамках визита в Россию делегации Сената было заключено соглашение о сотрудничестве с Советом Федерации Федерального Собрания, а также проведено заседание Комиссии по сотрудничеству.

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