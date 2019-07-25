Международные финансовые организации, скорее всего, не будут участвовать в финансировании Рогунской ГЭС, - зампредседателя Нацбанка Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Международные финансовые организации, в том числе, Всемирный банк, скорее всего, не будут участвовать в финансировании достройки Рогунской ГЭС. Об этом заявил первый заместитель председателя Национального банка Таджикистана (НБТ) Джалолиддин Нуралиев, передает Радио Озоди.

«Международные финансовые институты, как правило, участвуют в финансировании проектов с нуля», пояснил замглавы НБТ 24 июля на пресс-конференции в Душанбе. По его словам, строительство Рогунской ГЭС продолжается более трех десятилетий и международные финансовые организации крайне редко присоединяются к финансированию проекта с середины его реализации.

В апреле этого года Нацбанк Таджикистана попросил помощи Всемирного банка в привлечении иностранных инвестиций для достройки Рогунской ГЭС. Тогда Джамолиддин Нуралиев на встрече с Гоар Гюлуман, старшим экономистом Всемирного банка, и Яном Питером Олтерсом, главой представительства этого международного финансового института в Таджикистане, отметил, что Рогунская ГЭС имеет важное региональное значение, связанное «с возможностью улучшения доступа стран региона к дешевой электроэнергии». Он обратился к представителям ВБ внести свой вклад в привлечении иностранных инвестиций для дальнейшей реализации проекта по строительству Рогунского гидроузла.

Джалолиддин Нуралиев 24 июля заявил, что власти Таджикистана попросили Всемирный банк оказать техническую помощь для экспорта электроэнергии, которая в будущем будет вырабатываться Рогунской ГЭС. «Для нас это важнее, так как строительство ГЭС уже подошло к определенной фазе», - подчеркнул первый замглавы НБТ.

В мае этого года Группа Всемирного банка сообщила, что будет оказывать Таджикистану поддержку посредствам новой Рамочной стратегии партнерства со сраной на период 2019-2023 гг., утвержденной Советом исполнительных директоров ГВБ.

По данным Минфина Таджикистана, расходы на топливно-энергетический комплекс в 2019 году составляют 4,1 млрд сомони. Более половины этих расходов (2,1 млрд сомони или около $222 млн) будут направлены на достройку Рогунской ГЭС.

В сентябре 2017 года Таджикистан успешно продал первую партию государственных ценных бумаг на мировом рынке в США на сумму $500 млн., при этом процент доходности по облигациям составил 7,125% годовых. Сумма средств, вырученных за счет акций Рогунской ГЭС внутри страны, составила 980 млн сомони, большая часть которой потрачена на приобретение оборудования для ГЭС. Все средства, полученные от продажи акций и евробондов, вместе с выделенными из бюджета республики деньгами в общей сумме 24 млрд сомони пошли на возведение плотины Рогунской ГЭС и приобретение оборудования.

Джамолиддин Нуралиев, отвечая на вопрос Радио Озоди сообщил, что привлечение финансовых ресурсов для достройки Рогуна за счет размещения очередной партии гособлигаций (евробондов) на мировых финансовых рынках при существующих условиях не рассматривается.

Рогунская ГЭС будет иметь 6 агрегатов и после введения ее в эксплуатацию должна будет вырабатывать 17 млрд кВт в год, что, по мнению властей, позволит обеспечить дешевой электроэнергией не только Таджикистан, но и будет достаточно для экспорта электроэнергии в соседние Афганистан и Пакистан.

Первый агрегат Рогунской ГЭС был торжественно запущен 16 ноября 2018 года. Пуск второго агрегат намечен на 9 сентября этого года, к очередной годовщине независимости страны.

Проект Рогунской ГЭС был разработан еще в советское время и строительные работы начались в 1981 году. Однако затем из-за гражданской войны, последовавшего финансового кризиса и затем уже противодействия строительству плотины со стороны стран Средней Азии, находящихся ниже по течению рек, Таджикистан сумел приступить к возобновлению строительства Рогунской ГЭС только в 2010 году. В том году были завершены работы в первом строительном тоннеле ГЭС.

В 2010 году между Таджикистаном и Всемирным Банком было заключено соглашение о проведении международной экспертизы проекта станции, в феврале 2011 года подрядчиком проведения экспертизы была выбрана швейцарская фирма Poyry Energy Ltd.

Высота каменно-насыпной плотины Рогунской гидроэлектростанции составит 335 метров, что по своему типу является самой высокой в мире. Сама Рогунская ГЭС, производственной мощностью 3600 МВт (более 17 млрд. кВт/ч) электроэнергии, считается самой крупной в регионе.