Иностранные спецслужбы в Монголии используют должностных лиц для получения информации о гостайне

CA-NEWS (MNG) - В Монголии в последние годы участились случаи сотрудничества монгольских граждан с иностранными спецслужбами. Чаще всего для кражи или получения тайной информации и документов используются высокопоставленные должностные лица и госслужащие ответственные за гостайну, сообщает «MongolNow».

В октябре прошлого года главное разведывательное управление (ГРУ) Монголии выявило совместную деятельность иностранного гражданина и местных жителей на территории страны.

После проведения следствия дело было передано в суд для вынесения приговора. 22 июля состоялось судебное заседание, которое приговорило иностранца и двух граждан Монголии к тюремному заключению сроком на 13 лет.

В связи с увеличением преступлений подобного рода ГРУ напоминает гражданам Монголии о возможности добровольно обратиться в органы правопорядка.

Как пишет издание, даже если они ранее дали своё согласие на сотрудничество с иностранными спецслужбами, при обращении в госорганы и активном содействии следствию они могут освободиться от наказания.