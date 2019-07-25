В Ташкенте дом, подлежащий сносу, признали объектом культурного наследия

CA-NEWS (UZ) - Министерство культуры признало дом №45 на ул. Амира Темура в центре Ташкента архитектурным памятником местного значения. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

Жилое здание внесено в Государственный кадастр объектов материального культурного наследия.

В соответствии с приказом Министерства культуры Узбекистана от 28 июня 2019 года, министерству поручено привлечь ученых, экспертов и квалифицированных специалистов для сбора данных об объекте, его историко-культурной ценности, провести научные изыскания.

Приказом министра культуры этот дом теперь охраняется законом, а лица, признанные виновными в нарушении законодательства об охране и использовании объектов культурного наследия, понесут ответственность в установленном порядке.

Напомним, что жители дома №45 по ул Амира Темура, построенного в 1927 году про проекту архитектора Георгия Сваричевского (автора зданий Французского посольства и Вестминстерского университета в Ташкенте), долгое время вели борьбу через суды с застройщиками, которые хотели его снести. Вся история началась в январе 2018 года, когда глава Мирабадского района без ведома жителей отдал жилой участок земли застройщику.

Кроме того, во дворе этого дома находится памятник "Минг Урик" – остатки храма огнепоклонников, которому насчитывается 2200 лет.