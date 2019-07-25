Суд Семея отказал Мухтару Джакишеву в условно-досрочном освобождении

CA-NEWS (KZ) - Судья городского суда Семея Ермек Шымыров отказал в условно-досрочном освобождении Мухтара Джакишева. Он продолжит отбывать 14 лет в колонии строгого режима. До конца срока ему осталось три года и девять месяцев, передает «Hola News».

Суд прошел в открытом режиме. Мухтара Джакишева на заседание не этапировали. Поддержать бывшего главу «Казатомпрома» приехали люди из разных городов: Алматы, Нур-Султана и Караганды.

Джакишев участвовал в заседании по видеосвязи.

В своем выступлении адвокат осужденного Нурлан Бейсекеев отметил, что в последние годы состояние здоровья Джакишева ухудшается – за 4 года он перенес 24 гипертонических криза.

По словам адвоката, Джакишев погасил иск в пользу «Казатомпром» на сумму свыше 37 тыс. тенге. Казахстану также был возвращен актив стоимостью $540 млн.

Вторая защитница заключенного Паллада Тепсаева отметила, что о гражданских исках Джакишева не уведомляли и он не мог от них намеренно уклоняться.

По видеосвязи выступила врач-терапевт Акбота Канагатова. Она зачитала длинный перечень заболеваний Джакишева и сказала, что положительной динамики в состоянии здоровья не было.

В конце заседания судья Ермек Шымыров отказал в условно-досрочном освобождении Мухтару Джакишеву. Он подчеркнул, что осужденный только один раз погасил взыскание, а наличие поощрений за время отбывания наказания не является основанием для УДО.

В течение 15 дней защита вновь подаст апелляцию на постановление судьи об отказе в освобождении. Следующее ходатайство адвокаты смогут подать через шесть месяцев.

28 ноября 2018 года суд Семея также отказал бывшему главе «Казатомпрома» в досрочном освобождении.

М. Джакишев был задержан в мае 2009 года. Суд Астаны признал его виновным в присвоении чужого имущества, мошенничестве, подделке документов и злоупотреблении должностными полномочиями и назначил наказание в виде лишения свободы на 14 лет.

Казахстанские и международные правозащитники называют Джакишева политическим заключенным.

18 сентября 2018 года скончалась его мать – Раиса Джакишева. Комитет уголовно-исполнительной системы (КУИС) Министерства внутренних дел РК отказался отпустить заключенного на похороны.

20 ноября стало известно о плохом состоянии здоровья осужденного. По словам адвоката Бейсекеева, Мухтар Джакишев принимает три препарата, чтобы удерживать давление в норме. Их общее количество составляет 56 таблеток в день.