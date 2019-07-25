Кыргызстан в мировом рейтинге инноваций занял 90-ю строчку. На каком месте другие страны Центральной Азии?

CA-NEWS (KG) - Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) 24 июля опубликовала ежегодный «Глобальный инновационный рейтинг».

3 страны Центральной Азии вошли в данный рейтинг и заняли следующие места:

Казахстан — 79 место;

Кыргызстан — на 90-й строчке;

Таджикистан — 100.

Всего в рейтинге 129 стран.

При этом Казахстан входит в группу стран со средним уровнем дохода и его показатели ниже ожидаемых результатов для данного уровня развития.

Кыргызстан входит в группу стран со средним уровнем дохода и его показатели соответствуют ожидаемым результатам для данного уровня развития.

Таджикистан в составе групп стран с низким уровнем дохода и его показатели также соответствуют ожидаемым результатамдля данного уровня развития.

*синим отмечены страны с показателями выше ожидаемых результатов;

*розовым - соответствуют ожидаемым результатам;

*фиолетовым - ниже ожидаемых результатов.

Швейцария, Швеция и Соединенные Штаты, как и в прошлые годы, возглавляют Глобальный инновационный рейтинг, подготовленный Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС).

В глобальном инновационном рейтинге учитываются десятки параметров: от количества патентных заявок до расходов на разработку и внедрение инноваций.

В этом году в докладе ВОИС акцент сделан на инновации в медицине. Авторы отмечают, что любые открытия в этой области, прежде чем ими могут воспользоваться широкие слои населения, проходят через множество инстанций. Порой этот процесс растягивается на десятилетия.

Исходя из результатов сегодняшних исследований эксперты считают, что благодаря развитию клеточной биологии в ближайшее десятилетие можно ожидать прорыва в лечении аутоиммунных заболеваний – системной красной волчанки, ревматоидного артрита, рассеянного склероза и многих других. Не исключено, что медики смогут предотвращать развитие раковых метастазов.

Нынешние разработки могут привести к открытиям в области неврологии, лечению болезни Альцгеймера и травм спинного мозга, а также к прорыву в борьбе с болью.

Многообещающие исследования проводятся в сфере лечения рака с помощью иммунотерапии, а генная инженерия может привести к победе над генетическими болезнями. Авторы доклада отмечают, однако, что редактирование генома сопряжено со множеством проблем этического характера, которые также предстоит решить человечеству.