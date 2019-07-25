ГТС КР опровергают информацию комитета госдоходов РК о «сером импорте» из Китая, которые пытаются завезти в Казахстан через пункты пропуска Кыргызстана

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CA-NEWS (KG) - На днях в ряде средств массовой информации появилась информация, о том, что Казахстан обвиняет Кыргызстан в контрабанде «серого импорта» из КНР со ссылкой на информацию комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана (- далее КГД РК).

Однако, согласно зеркальной статистике, наблюдается большое расхождение данных по экспорту товаров Китая в Казахстан и импорту товаров Казахстана из Китая, что показывает о наличии данной проблемы в самом Казахстане, сообщает государственная таможенная служба при правительстве Кыргызстана (ГТС КР).

Так, в 2015 году расхождение данных по экспорту товаров Китая в Казахстан и импорту товаров Казахстана из Китая составило 3,3 млрд долларов США, а уже в 2018 году увеличился до 6 млрд. долларов США, то есть практически удвоилось.

Таким образом, не смотря на оборудованные пропускные пункты в Казахстане, данная проблема только усугубляется, говорится в пресс-релизе.

При этом в заявлении КГД РК отмечается, что должностными лицами ведется учет и анализ импортируемых и экспортируемых товаров путем документального контроля и, что контакт должностных лиц с перевозчиками фактически исключен. Однако данные заявления согласно видеоматериалам, опубликованным в интернете, не соответствуют действительности, сообщает ГТС КР.

Кроме того, на пунктах пропуска кыргызско-казахстанской границы и российско-казахстанской границы сплошному досмотру подвергаются все транзитные грузы Кыргызстана, идущие в Россию через территорию Казахстана, а также грузы, идущие с Китая в Кыргызстан транзитом по территории Казахстана.

Вышеуказанные действия КГД РК выходят за рамки правового регулирования и нарушают нормы и правила ВТО и основополагающий принцип свободы движения товаров, закрепленный в Договоре о Евразийском экономическом союзе. Неправомерные действия КГД РК являются ничем иным как скрытым таможенным контролем, говорится в сообщении ГТС КР.

В результате нарушений ключевого принципа прозрачности дискриминируются тысячи грузовых автомобилей из Кыргызстана

Кыргызстан делает последовательные шаги для решения данной проблемы. Так, во время юбилейного заседания Высшего Евразийского экономического совета президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, была выражена заинтересованность Кыргызстана в прозрачности и объективности проведения таможенного контроля на внешних границах союза и введении тройного таможенного контроля с участием представителей заинтересованных сторон из числа стран Евразийского экономического союза, где такая процедура могла бы снять претензии одной страны к другой стране, передает ГТС КР.

В целях реализации данной инициативы разработан проект поручения Совета Евразийской экономической комиссии «О введении трехстороннего таможенного контроля на таможенных пунктах пропуска таможенной границы Евразийского экономического союза».

Кроме того, в рамках восьмого заседания кыргызско-казахстанского межправительственного Совета, состоявшегося 12 июля в городе Бишкек, была достигнута договоренность по привлечению сотрудников таможенных служб Кыргызстана и Казахстана, для осуществления совместного контроля на таможенных постах таможенной границы Евразийского экономического союза, с привлечением представителей Евразийской экономической комиссии.

Также в рамках указанного межправительственного Совета, стороны договорились в течение месяца провести пилот по применению навигационных пломб на бесплатной основе при транзитных перемещениях через Казахстан, направляемых из Кыргызстана в страны ЕАЭС в целях обеспечения беспрепятственного пропуска грузов на кыргызско-казахстанской границе и казахстанско-российской границе и данные обязательства казахстанской стороны были включены в Протокол 8-го заседания кыргызско-казахстанского межправительственного Совета.