РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Стал известен дизайн медалей Олимпийских игр 2020 в Токио

CA-NEWS (CA) -  Стал известен дизайн медалей Олимпийских игр, которые пройдут в 2020 году в Токио. Об этом сообщается на официальном сайте организаторов игр.

Комитет Олимпийских игр в Токио провел конкурс среди более чем 400 дизайнеров для проектирования модели медалей. Победителем стал глава Japan Sign Design Association и Osaka Design Society Дзюнити Каваниши (Junichi Kawanishi).

На новых медалях выгравированы древнегреческая богиня победы Ника на фоне стадиона Панатинаикос, лого Олимпийских игр 2020 и пять традиционных колец Олимпиады.

Как утверждает автор, дизайн медалей отражает неутомимую борьбу атлетов в соревнованиях и их стремление достичь славы и признания. Он призван отразить этническое и социокультурное многообразие спортсменов, символизируя мир, в котором старания соревнующихся вознаграждаются сполна.

Дизайн лент медалей вдохновлен традиционными японскими узорами орнамента «ишимацу мойо» (гармоничный клетчатый узор) и «касане но иро ме» (традиционная техника шитья слоев кимоно). Эти ленты репрезентуют Японию и её культуру, символизируя «единство в многообразии».

Диаметр медалей составляет 85 мм. Золотая медаль весит около 556 г, серебряная – 550 г, бронзовая – 450 г.

При создании медалей использованы экологические материалы и современные технологии, позволяющие сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, говорится в сообщении организаторов.

Напомним, Олимпийские игры 2020 – тридцать вторые летние Олимпийские игры, которые пройдут в столице Японии Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Программа соревнований включает в себя более чем 40 видов спорта.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Токаев поручил разобраться с искусственным дефицитом билетов на поезда
  • Источник, сообщивший о смерти Бердымухамедова, заявил, что президент пришел в себя, - Хроники Туркменистана
  • В Нур-Султане состоится 3-й саммит по возобновляемым источникам энергии
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×