Стал известен дизайн медалей Олимпийских игр 2020 в Токио

CA-NEWS (CA) - Стал известен дизайн медалей Олимпийских игр, которые пройдут в 2020 году в Токио. Об этом сообщается на официальном сайте организаторов игр.

Комитет Олимпийских игр в Токио провел конкурс среди более чем 400 дизайнеров для проектирования модели медалей. Победителем стал глава Japan Sign Design Association и Osaka Design Society Дзюнити Каваниши (Junichi Kawanishi).

На новых медалях выгравированы древнегреческая богиня победы Ника на фоне стадиона Панатинаикос, лого Олимпийских игр 2020 и пять традиционных колец Олимпиады.

Как утверждает автор, дизайн медалей отражает неутомимую борьбу атлетов в соревнованиях и их стремление достичь славы и признания. Он призван отразить этническое и социокультурное многообразие спортсменов, символизируя мир, в котором старания соревнующихся вознаграждаются сполна.

Дизайн лент медалей вдохновлен традиционными японскими узорами орнамента «ишимацу мойо» (гармоничный клетчатый узор) и «касане но иро ме» (традиционная техника шитья слоев кимоно). Эти ленты репрезентуют Японию и её культуру, символизируя «единство в многообразии».

Диаметр медалей составляет 85 мм. Золотая медаль весит около 556 г, серебряная – 550 г, бронзовая – 450 г.

При создании медалей использованы экологические материалы и современные технологии, позволяющие сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, говорится в сообщении организаторов.

Напомним, Олимпийские игры 2020 – тридцать вторые летние Олимпийские игры, которые пройдут в столице Японии Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Программа соревнований включает в себя более чем 40 видов спорта.