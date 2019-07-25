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  25 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Борис Джонсон назначил младшего брата на пост замминистра по бизнесу

CA-NEWS (CA) -  Новый британский премьер Борис Джонсон 24 июля назначил своего младшего брата Джо Джонсона на пост заместителя министра по делам бизнеса, энергетики и индустриальной стратегии, сообщает «РИА Новости».

До этого родственник премьера занимал должность заместителя министра транспорта.

Борис Джонсон 24 июля стал премьером Британии и уже успел произвести самую масштабную смену состава правительства в современной истории Британии без передачи власти от одной партии другой.

В своей программной речи он заявил, что настроен осуществить Brexit 31 октября «без всяких «но». Из-за несогласия с его идеей свои посты покинули как минимум 14 членов кабинета министров, в том числе министр иностранных дел Джереми Хант, которого Джонсон хотел сократить, как только станет главой правительства.

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