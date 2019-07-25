Узбекистан возьмёт в кредит $40 млн у Китая для развития интернета

CA-NEWS (UZ) - В целях обеспечения благоприятных условий для активного внедрения современных технологий передачи данных, развития оптических сетей широкополосного доступа и модернизации сети мобильной связи Узбекистан привлечет кредит государственного банка развития Китая в размере $40 млн сроком на 5 лет.

Согласно проекту постановления Кабинета министров, эти средства пойдут на оплату 100 процентов стоимости импортных контрактов на поставку технологического оборудования, программного обеспечения и оказание услуг, заключаемых АК «Узбектелеком» в рамках инвестиционных проектов.

Расходы, связанные с погашением кредита ГБРК, а также выплатой процентов, комиссий и прочих расходов по ним, осуществляются за счет собственных средств АК «Узбектелеком».

В документе также говорится о таких проектах, как «Развитие сетей телекоммуникаций с перспективой внедрения технологии 5G», «Расширение центра хранения и обработки данных» и «Внедрение беспроводных технологий по подключению широкополосным доступом к сети Интернет».