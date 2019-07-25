РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Шавкат Мирзиёев поздравил Бориса Джонсона с назначением

CA-NEWS (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравление Борису Джонсону в связи с его победой на выборах лидера Консервативной партии и назначением премьер-министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Напомним, что 24 июля королева Елизавета Вторая приняла отставку Терезы Мэй с поста премьера и назначила Бориса Джонсона новым главой кабмина. Новый лидер был выбран в результате голосования, в котором приняли участие почти 140 тыс. членов партии. Две трети из них отдали голоса за Джонсона.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Марк Эспер стал министром обороны США. Пост был вакантным более полугода
  • Узбекистан примет участие в первом 24-часовом экономическом марафоне от Всемирного Банка
  • В Монголии из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реках и озерах
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×