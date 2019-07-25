Шавкат Мирзиёев поздравил Бориса Джонсона с назначением

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравление Борису Джонсону в связи с его победой на выборах лидера Консервативной партии и назначением премьер-министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Напомним, что 24 июля королева Елизавета Вторая приняла отставку Терезы Мэй с поста премьера и назначила Бориса Джонсона новым главой кабмина. Новый лидер был выбран в результате голосования, в котором приняли участие почти 140 тыс. членов партии. Две трети из них отдали голоса за Джонсона.