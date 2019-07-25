Газопровод из Узбекистана в Казахстан возобновил работу после пожара

фото: orient.tm

CA-NEWS (UZ) - Подача газа на магистральном газопроводе "Газли - Шымкент", где в минувшую субботу произошел пожар на участке в Узбекистане, возобновлена, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя министерства энергетики страны.

АО "Узбекнефтегаз" ранее сообщал, что 20 июля в 21.50 (19.50 мск) на 76-ом километре магистрального газопровода "Газли-Шымкент" на территории Бухарской области произошла авария, после чего - возгорание. Пожар был полностью потушен в районе 01.00 21 июля (23.00 мск 20 июля), жертв и пострадавших в результате аварии нет.



"Сегодня эксплуатация газопровода возобновлена, газ поступает в обычном режиме", - сказал представитель Минэнерго. По его словам, с 23 июля газ уже начал в тестовом режиме подаваться в трубу для восстановления необходимого рабочего давления.

По данным МЧС страны, пожар на участке произошел из-за разрыва трубы, к аварийно-восстановительным работам было привлечено 12 единиц специальной техники.

По газопроводу "Газли - Шымкент" осуществляется поставка узбекского газа в южные области Казахстана, а также в зимнее время реверс потребителям Ферганской долины (территория трёх областей Андижанской, Наманганской и Ферганской) на востоке Узбекистана.