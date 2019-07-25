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  25 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Самолёт ВВС Азербайджана упал в Каспийское море
министерство обороны Азербайджана
министерство обороны Азербайджана

CA-NEWS (CA) -  Азербайджанский МиГ-29 упал в Каспийское море. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны Азербайджана.

"24 июля около 22.00 часов во время планового учебно-тренировочного полета, проводимого в ночное время, была внезапно прервана связь с истребителем Миг-29 Военно-воздушных сил Азербайджана после чего самолет пропал с экранов радаров", - говорится в пресс-релизе.

По предварительным предположениям, в результате авиакатастрофы военный самолет упал в Каспийское море.

Проводятся неотложные мероприятия по поиску и спасению пилота.

Комиссия, созданная по поручению Министра обороны, начала расследование причин авиакатастрофы.

Самолеты МиГ-29 — основа истребительной авиации ВВС Азербайджана. На вооружении страны стоят 16 самолетов МиГ-29 и МиГ-29УБ, полученных с Украины в 2007-2012 годах. Они были призваны заменить 20 самолетов типа МиГ-25, доставшихся Баку от раздела советского наследия.

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