Сотрудники «Туркменгаза» жалуются на задержку зарплаты

CA-NEWS (TM) - В Марыйском велаяте Туркменистана работники государственного концерна «Туркменгаз» жалуются на задержку зарплаты. Тем временем работники других государственных учреждений сталкиваются с трудностями при обналичивании своей зарплаты. Об этом 23 июля сообщили корреспонденты Азатлыка в Туркменистане.

«У большинства работников «Туркменгаза» задерживают зарплаты. Обычно они получали зарплату до 20 числа каждого месяца. Работники практически каждый день обивают двери бухгалтерии. Но бухгалтера отвечают, что пока новостей нет, неизвестно, когда будет зарплата», - сообщил 23 июля корреспондент Радио Азатлык, со ссылкой на сотрудников организации.

Наряду с задержкой начисления заработной платы сотрудникам предприятия, работники других учреждений Марыйского велаята не могут получить перечисленный на пластиковые карты заработок.

Как сообщает корреспондент в регионе, в большинстве банкоматов нет денег, при наличии денег, перед аппаратами собираются огромные очереди.

«Деньги в банкоматах быстро заканчиваются. Кроме того, большинство банкоматов в городе не работают. Люди с раннего утра встают в очереди перед банкоматами чтобы обналичить свою зарплату. В очередях стоят десятки людей. Когда в банкомате заканчиваются деньги, чтобы не потерять свою очередь люди часами стоят в жару, ожидая, пока привезут деньги», сообщил 23 июля корреспондент Радио Азатлык.

Он добавил, что в эти дни, когда температура воздуха доходит до 46 градусов, среди людей в очередях кому-нибудь становится плохо, кто-то теряет сознание.

«Вчера одна женщина около 50 лет, стоявшая в очереди перед банкоматом, потеряла сознание. Люди быстро побрызгали её лицо водой и она пришла в себя. Потом ей предложили позвать скорую помощь. Но женщина отказалась, сказав, что ей лучше. Она сказала, что вышла из дома рано, чтобы пораньше обналичить деньги и даже не позавтракала. Люди помогли этой женщине обналичить деньги без очереди», - рассказал корреспондент.

Радио Азатлык располагает подробной информацией, где это произошло, но по соображениям безопасности наших источников мы воздерживаемся от её публикации.

​Редакции Азатлыка не удалось получить какую-либо информацию по поводу задержки зарплат в государственном концерне «Туркменгаз» и в филиалах Центрального банка Туркменистана в Марыйском велаяте. Не удалось получить комментариев в банках «Туркменистан», «Туркменбаши», «Дайханбанк» и «Халкбанк» о причинах отсутствия денег в банкоматах.