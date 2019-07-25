26 иностранцев выдворены с территории Таджикистана за нарушения режима пребывания

CA-NEWS (TJ) - 26 иностранных граждан выдворены за пределы Таджикистана за грубые нарушения миграционного законодательства в первом полугодии текущего года, передает Avesta.



Как сообщил на встрече с журналистами в четверг, в Душанбе первый заместитель министра труда, миграции и занятости населения РТ Эмин Сангинзода, указанное количество иностранцев выдворены из страны решениями судов за грубые нарушения правил пребывания.

По словам Эмина Сангинзода, в отчетный период разрешения на осуществление трудовой деятельности на территории РТ выданы 3 тыс. 352 иностранцам, что больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 268 фактов.

«В ходе проверок за нарушения правил пребывания к административной ответственности были привлечены 119 граждан иностранных государств, 26 из которых выдворены за пределы республики», – отметил Эмин Сангинзода.

«Квота для осуществления трудовой деятельности для иностранцев в 2019 году определена в количестве 7,5 тыс. человек», – подчеркнул первый заместитель министра труда, миграции и занятости населения Таджикистана.