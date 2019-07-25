Таджикистан планирует выделить свыше $18,4 млн на развитие здравоохранения

CA-NEWS (TJ) - Порядка 75% средств, предусмотренных госбюджетом Таджикистана на развитие сферы здравоохранения, идет на зарплату работников отрасли. Об этом сообщает замминистра здравоохранения Саида Умарзода, передает «Avesta».

По её словам, из общей суммы бюджета сферы здравоохранения всего 4% тратится на закупку медикаментов. Лекарства и оборудование для медучреждений республики также предоставляют международные организации.

В частности, их помощь оценивается в более чем 69,3 млн сомони ($7,3 млн).

С. Умарова также отметила, что размер заработной платы работников сферы здравоохранения составляет от 500 сомони до 2000 тыс. сомони. Кроме того, персонал медучреждений получает надбавку за счет доходов от предоставления платных услуг.

Из госбюджета Таджикистана в 2019 году на развитие сферы здравоохранения выделят свыше 174 млн сомони ($18,4 млн).