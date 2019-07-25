Спецслужбы Казахстана арестовали продавцов огнестрельного оружия в Алматы, Шымкенте и Кызылорде

CA-NEWS (KZ) - Комитет национальной безопасности задержал членов преступных групп, занимавшихся незаконной продажей огнестрельного оружия в Алматы, Шымкенте и Кызылорде, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

Задокументированы факты реализации восьми автоматов Калашникова и двух пистолетов. Оружие изъято.

«18 и 19 июля 2019 года в Алматы и Шымкенте проведена специальная операция по задержанию участников группировок. Отдельные из них являются приверженцами деструктивных религиозных течений и имеют устойчивые связи с представителями так называемого воровского сообщества», – говорится в сообщении пресс-службы.

При обыске в доме одного из задержанных обнаружили станок и инструменты для кустарной сборки и переделки оружия.

Как заключили в Комитете нацбезопасности, в результате спецоперации был ликвидирован крупный канал поступления оружия на территорию страны. В данный момент оперативники проводят мероприятия по изъятию из незаконного оборота ранее проданного оружия.