Таджикистан завершил председательство в Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности

CA-NEWS (TJ) - 24 июля в Вене состоялось заключительное пленарное заседание Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) под председательством Таджикистана. В нем принял участие замминистра иностранных дел Музаффар Хусейнзода. Об этом сообщает пресс-служба МИД РТ.

В своем выступлении Музаффар Хусейнзода представил предварительные итоги председательства страны во ФСОБО.

Он отметил, что председательство стало важным опытом внешней политики Таджикистана, подчеркнув, что в этот период страна руководствовалась устоявшимися на Форуме принципами равноправия, взаимоуважения и сбалансированности

Программа председательства Таджикистана была сконцентрирована на проблематике безопасности границ, лёгкого и стрелкового оружия (ЛСО) и запасов обычных боеприпасов (ЗОБ), гуманитарного разминирования и содействия государств-участников ОБСЕ в реализации резолюций Совета безопасности ООН 1540 и 1325.

Важное роль в программе сыграли вопросы региональной безопасности, прежде всего борьбы с терроризмом и экстремизмом в Центральной Азии, а также синергии и укрепления сотрудничества ОБСЕ с ШОС, ОДКБ, СВМДА и ЕС.

Постоянный представитель Таджикистана при ОБСЕ Идибек Каландар в своем выступлении отметил, что в период председательства страны было проведено 10 пленарных заседаний, 7 диалогов по вопросам безопасности, одно совместное заседание ФСОБ и постоянного Совета, 10 заседаний «Тройки» и 7 заседаний рабочих групп.

Он также подчеркнул, что под таджикским председательством в 2019 году успешно прошли 8-е ежегодное совещание, посвящённое выполнению Кодекса поведения ОБСЕ, и третья рабочая сессия конференции по проблемам в области безопасности.

По приглашению председательства РТ в качестве докладчиков по вопросам безопасности ФСОБ ОБСЕ выступили 19 представителей правительств, региональных организаций, экспертного и научного сообщества из Бишкека, Брюсселя, Вашингтона, Дублина, Душанбе, Мадрида, Минска, Москвы, Нур-Султана, Нью-Йорка и Пекина.

При председательстве Таджикистана впервые удалось привлечь к работе Форума одновременно 6 глав региональных организаций для укрепления диалога с ОБСЕ в Центральной Азии.

На заседании со словами поддержки в адрес таджикского председательства выступили также делегации Армении, Афганистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Словакии, США, Узбекистана, Финляндии, Европейского Союза, Чехии и Швейцарии.

Перед завершением пленарного заседания Идибек Каландар передал атрибуты председателя ФСОБ представителю Чехии при ОБСЕ, послу Иво Шрамеку.