Узбекистан и США обменялись мнениями о противодействии принудительному труду

CA-NEWS (UZ) - Делегаты Торгового представительства США совместно с представителями Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана обменялись мнениями о последних усилиях страны по борьбе с принудительным трудом, а также о достигнутых результатах и запланированных мероприятиях.

Как сообщило Министерство занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан, во встрече, прошедшей 24 июля, приняли участие помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Кристофер Уилсон, заместитель помощника госсекретаря Зеба Реязудин, заместитель посла США в Узбекистане Алан Мельцер, директор по трудовым отношениям Офиса Торгового представителя США Майкл О'Донован, а также узбекская делегация во главе с министром занятости и трудовых отношений Узбекистана Шерзодом Кудбиевым.

В ходе встречи участники отметили о необходимости увеличения количества правовых инспекторов по труду вдвое с целью дальнейшего усиления борьбы с принудительным трудом. Исходя из практики прошлых лет, решено в период сбора урожая хлопка для обеспечения прозрачности мер по противодействию привлечения к принудительному труду создать возможность прямого доступа для соответствующих международных организаций в базу обращений минтруда и проводить работу министерства с гражданским обществом на основе открытости.