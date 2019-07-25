Туркменистан и Болгария проведут в августе заседание межправкомиссии по сотрудничеству

- Туркменистан, общество
- 15:28, 25 июля 2019
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CA-NEWS (TM) - Правительство Болгарии утвердило состав официальной болгарской делегации на четвертом заседании Межправительственной болгаро-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству.
Сессия состоится 10-12 августа в Туркменистане, сообщает ИА "Ориент". В ходе форума будут обсуждаться вопросы по основным направлениям: взаимная торговля, развитие городов и регионов, туризм, сельское хозяйство, транспорт, информационные технологии и связь, энергетика.
Предполагается, что Комиссия определит скоординированные меры по расширению сотрудничества и деловых связей между двумя странами в областях, представляющих взаимный интерес.
Ранее, во время телефонного разговора между президентом Туркменистана и премьер-министром Республики Болгария, Гурбангулы Бердымухамедов пригласил Бойко Борисова принять участие в мероприятиях I Каспийского экономического форума, который состоится 11-12 августа в Национальной туристической зоне «Аваза».