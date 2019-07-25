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  26 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Афганистане начинают строительство участка ж\д коридора из Туркменистанa в Таджикистан

CA-NEWS (TM) -  25 июля в афганской провинции Фарьяб, на станции Акина состоится открытие железнодорожной ветки протяженностью 10 км и затем — начало прокладки стального пути до города Андхой. Об этом сообщает ИА "Ориент".

Железная дорога Акина-Андхой является частью строящегося транспортного коридора Туркменистан-Афганистан-Таджикистан. На первом этапе реализации этого проекта была проложена 85-километровая линия Керки-Имамназар на территории Туркменистана, затем до афганской станции Акина.

Новая магистраль должна оживить экономику Афганистана, открыть путь для вывода товаров этой страны на международные рынки. Используя этот маршрут, афганские производители могут увеличить поставки орехов и фруктов, мрамора, лазурита и других драгоценных и полудрагоценных камней и других видов полезных ископаемых, которыми богата эта страна. К тому же функционирование этого транспортного коридора будет стимулировать разработку многих сырьевых месторождений.

Технико-экономическое обоснование таджикского участка намечается завершить к концу текущего года.

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