Узбекистан и Турция подписали соглашения на $455 млн

CA-NEWS (UZ) - 22-23 июля в Анкаре состоялось пятое заседание узбекско-турецкой Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в котором приняла участие делегация Узбекистана во главе с заместителем Премьер-министра Эльером Ганиевым. Делегацию Турции возглавил вице-президент Фуат Октай, сообщила пресс-служба МИДа.

В своей речи Фуат Октай передал приветствие президента Реджепа Тайипа Эрдогана, высоко оценил состояние и перспективы двусторонних отношений между Турцией и Узбекистаном, подчеркнув дружественный характер стратегического партнерства и приоритет экономических связей.

Во второй день в рамках заседания Межправительственной комиссии состоялся узбекско-турецкий бизнес-форум, в работе которого приняли участие члены делегаций двух стран, представители более 450 турецких компаний, главы министерств и ведомств, а также широкая общественность и средства массовой информации.

В ходе переговоров достигнут также целый ряд важных договоренностей, в том числе относительно введения безвизового режима для узбекских водителей и отмены для них с 2020 года пошлины на транзитные документы. Также в рамках форума были подписаны:

- Соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан и Советом по внешнеэкономическим связям Турции (DEIK);

- Соглашение о сотрудничестве между Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан и Организованной промышленной зоной «Гебзе» г.Стамбула;

- Меморандум о сотрудничестве между АО «Узбекистон темир йуллари» и Железнодорожной администрацией Турецкой Республики (TCDD).

В завершение Пятого заседания двусторонней Межправительственной комиссии подписан соответствующий Протокол, достигнута договоренность о проведении Шестого заседания МПК в 2020 году в г.Ташкенте.

Вслед за форумом были организованы встречи и переговоры отраслевых ведомств, организаций и деловых кругов в формате «B to B» и «B to G», по итогам которых подписан пакет документов из 62 соглашений на общую сумму $455 млн.

Сопредседатель Межправительственной комиссии, вице-президент Турции Фуат Октай отметил, что Турция сегодня входит в первую пятерку внешнеэкономических партнеров Узбекистана, занимает ведущие места по объёмам двусторонней торговли (свыше 2 млрд. долл. США), экспорта из Узбекистана (около 1 млрд. долл. США), а также численности совместных и иностранных предприятий с участием турецкого капитала (свыше 1 тыс.).

Отдельное внимание было обращено на то, что Турция лидирует среди стран дальнего зарубежья по числу туристов, посещающих Узбекистан. В 2017 году количество туристов, приезжающих в Узбекистан из Турции, составило около 18 тысяч, а в 2018 году этот показатель вырос более чем в четыре раза - до 78 тысяч человек. С такими показателями Турция занимает первое место среди партнеров Узбекистана из «дальнего зарубежья».